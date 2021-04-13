Піддався на маніпуляції: суддя Вовк прокоментував закон Зеленського про ОАСК

Він стверджує, що суд продовжує працювати у штатному режимі

Він стверджує, що суд продовжує працювати у штатному режимі

Фото: із відкритих джерел

Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що він спокійно поставився до ініціативи президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва”, - написав Вовк.

Він стверджує, що ОАСК шість років знаходився під тиском, а також заявив, що весь цей час судді працюють "в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій”.

Тому до цієї новини я ставлюся спокійно. Зрештою, система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається згідно з регламентними процедурами", - додав Павло Вовк.

Він зазначив, що Окружний адміністративний суд продовжує роботу в штатному режимі згідно із вимогами чинного законодавства.

Нагадаємо, 13 квітня президент України Волоимир Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

6 квітня детективи та прокурори затримали "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.

У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені та вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень.

Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від виконання службових обов'язків у Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування справи про отримання хабаря у 100 тисяч доларів.

Пізніше генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.