Піддався на маніпуляції: суддя Вовк прокоментував закон Зеленського про ОАСК
Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що він спокійно поставився до ініціативи президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
Друзі, на жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва”, - написав Вовк.
Він стверджує, що ОАСК шість років знаходився під тиском, а також заявив, що весь цей час судді працюють "в атмосфері постійних негативних інформаційних кампаній і провокацій”.
Тому до цієї новини я ставлюся спокійно. Зрештою, система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. Так що нехай тепер парламент визначається згідно з регламентними процедурами", - додав Павло Вовк.
Він зазначив, що Окружний адміністративний суд продовжує роботу в штатному режимі згідно із вимогами чинного законодавства.
Нагадаємо, 13 квітня президент України Волоимир Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.
6 квітня детективи та прокурори затримали "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.
У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені та вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень.
Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від виконання службових обов'язків у Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування справи про отримання хабаря у 100 тисяч доларів.
Пізніше генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.