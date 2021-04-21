Фельдман: Харківська влада "пиляє” сотні мільйонів, а на боротьбу з коронавірусом йдуть копійки

Депутати виділяють величезні кошти на сумнівні проекти не зважаючи на жахливу ситуацію із поширенням COVID-19

Депутати виділяють величезні кошти на сумнівні проекти не зважаючи на жахливу ситуацію із поширенням COVID-19

Фото: із відкритих джерел

Сьогоднішня сесія Харківської міської ради в черговий раз продемонструвала відвертий цинізм міської влади. І в певних сумнівних рішеннях по "освоєнню" бюджету їй підіграють деякі депутати із фракції ОПЗЖ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України, обраний по мажоритарному округу в Харківській області Олександр Фельдман.

У місті, яке утримує сумне лідерство за кількістю смертей від коронавірусу, де вмирають породіллі, переповнені лікарні і бракує кисню, депутатський корпус виділяє сотні мільйонів гривень з міського бюджету на сумнівні з точки зору здорового глузду проекти. Для харківської влади в пріоритеті не життя і здоров'я харків'ян, а "розпил" бюджетних коштів, прагнення встигнути "освоїти" бюджет до жовтня і заробити для себе і своїх "акціонерів", які давно вже не живуть в нашому місті, але продовжують на ньому заробляти", - зазначив парламентарій.

Він висловив жаль, що у цих сумнівних "схемах розпилу" бюджету Харкова беруть участь і деякі депутати "Опозиційної платформи "За життя".

Фельдман зазначив, що мова йде, зокрема, про виділення з міського бюджету майже півмільярда гривень на будівництво дороги через "Барабашово", яка не вирішить транспортну проблему, а лише "вб'є" бізнес тисячів підприємців. Це рішення було підтримано деякими депутатами від ОПЗЖ, що є зрадою своїх виборців.

Це елементарна зрада харків'ян, які віддали за них свій голос на виборах. Вони пішли "на поводу" у влади, геть забувши про свої передвиборчі обіцянки. Для них депутатство – це бізнес-проєкт, можливість вирішувати свої власні питання. І ніякого відношення до основних принципів політичної сили, яку вони представляють у міськраді, це не має", – зазначив Олександр Фельдман.

Основна проблема такої поведінки, на думку Фельдмана, полягає в безсовісному "розмиванні" коштів, які необхідні Харкову для боротьби з коронавірусом.

Він також вважає, що сьогодні Харківська міськрада перетворилася в "закритий клуб", де систематично порушуються норми регламенту, де рішення приймаються "пачками", тому що роль депутатського корпусу фактично зведена до нуля і він стає співучасником корупційних схем.

"Потрапити на сесію можуть далеко не всі представники ЗМІ, не говорячи уже про пересічних харків'ян. Натомість регулярним стала присутність тітушок в сесійній залі для "залякування" тих, хто сумнівається у "правильності" рішень влади. Все "таємне" вже стало в нашому місті явним: нинішня влада перейшла межу елементарної моралі і тому вона приречена", – підсумував Фельдман і додав, що таку владу треба міняти, тому що "міського голову обиратимуть харків'яни, які не прощають цинізм і неповагу до себе".

Нагадаємо, Харківська міськрада виділила землю фірмам, пов'язаним з Аваковим і Тереховим. На одній з виділених ділянок знаходиться медичний центр "ОН Клиник", мережа медичних клінік у Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Маріуполі, Дніпрі та Ужгороді. У всіх цих закладах співзасновником є колишня дружина Терехова Олена Винник. У ТОВ "ОН Лаб" - значиться засновником мати чиновника Вікторія Терехова.

На сесії міськради у березні цього року депутати проголосували за виділення земельної ділянки під будівництво чергової лікарні "ОН Клиник".

У зв'язку з цим Мустафаєва направила депутатський запит в Національне агентство з питань запобігання корупції для розслідування правомірності прийнятого рішення.

Також нагадаємо, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.

Крім того, НАЗК проводить перевірку щодо секретаря Харківської міськради, в.о. міського голови Ігоря Терехова у зв'язку з можливим порушенням закону України "Про запобігання корупції", зокрема, на предмет отримання подарунків.