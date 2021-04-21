Суд залишив під вартою брата скандального судді ОАСК Вовка

Антикорупційний суд відмовив Зонтову у зміні запобіжного заходу

Антикорупційний суд відмовив Зонтову у зміні запобіжного заходу

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без змін запобіжний захід братові голови ОАСК Павла Вовка Юрію Зонтову, він залишиться в СІЗО, але може вийти під 35 млн грн застави.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро, передає RegioNews.

Як зазначається, адвокати Зонтова просили скасувати йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою в 35 млн грн.

Вони заявили, що Юрія Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки, і він не зможе скористатися службовим становищем.

Прокурор просив залишити Зонтова під вартою, але збільшити заставу до 70 млн грн. Таку суму сторона обвинувачення обгрунтовувала значними доходами підозрюваного, великою кількістю майна в його власності, а також виявленою в ході обшуку готівкою в розмірі приблизно 135 млн грн.

Апеляція ВАКС залишила в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 35,185 млн грн одному із адвокатів, яких НАБУ викрило на отриманні 100 тис. дол. США з метою подальшої передачі суддям ОАСК для ухвалення "потрібного" рішення у справі”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 квітня детективи та прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.

У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені та вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень.

Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від виконання службових обов'язків у Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування справи про отримання хабаря у 100 тисяч доларів.

Пізніше генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.