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14 квітня 2021, 11:33 9

У Раді з'явився текст президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК

14 квітня 2021, 11:33 9
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Замість ОАСК хочуть створити Київський міський окружний адміністративний суд
Замість ОАСК хочуть створити Київський міський окружний адміністративний суд
Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський пропонує Раді ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Текст законопроєкту №5369 про ліквідацію ОАСК опублікований на сайт Ради, передає RegioNews.

Ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва. Утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві. Територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ", - йдеться в законі.

З дня набрання чинності даного закону ОАСК припинить здійснення правосуддя.

Зазначається, що до початку роботи Київського міського окружного адмінсуду справи, підсудні ОАСК, територіальна юрисдикція якого поширюється на столицю, розглядає і вирішує Київський окружний адміністративний суд.

ОАСК невідкладно, протягом десяти робочих днів, передає судові справи, які знаходяться в його володінні, в Київський окружний адміністративний суд.

"З дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд невідкладно передає справи, підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, Київський міський окружний адміністративний суд", - передбачає закон.

Раніше повідомлялося, що в Окружному адміністративному суді Києва заявили, що продовжують свою роботу в штатному режимі, адже зараз у провадженні суду перебуває майже 45 тисяч справ і матеріалів. Також в ОАСК впевнені, що нова судова реформа, яку зараз намагаються нав'язати Україні, спрямована не на створення незалежної судової влади, а для підпорядкування її антиконституційного зовнішнього управління.

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