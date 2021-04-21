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21 апреля 2021, 17:58 363

Суд оставил под стражей брата скандального судьи ОАСК Вовка

21 апреля 2021, 17:58 363
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Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения
Антикоррупционный суд отказал Зонтову в изменении меры пресечения
Фото: скриншот видео
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без изменений меру пресечения брату председателя ОАСК Павла Вовка Юрию Зонтову, вн останется в СИЗО, он может выйти под 35 млн грн залога.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает RegioNews.

Как отмечается, адвокаты Зонтова просили отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 35 млн грн.

Они заявили, что Юрия Зонтова уволили из Службы внешней разведки, и он не сможет воспользоваться служебным положением.

Прокурор просил оставить Зонтова под стражей, но увеличить залог до 70 млн грн. Такую сумму сторона обвинения обосновывала значительными доходами подозреваемого, большим количеством имущества в его собственности, а также выявленными в ходе обыска деньгами в сумме примерно 135 млн грн.

Апелляция ВАКС оставила в силе меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 35,185 млн грн одному из адвокатов, которых НАБУ разоблачило на получении 100 тыс. долл. США с целью дальнейшей передачи судьям ОАСК для принятия "нужного" решения по делу", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен.

Брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от выполнения служебных обязанностей в Службе внешней разведки на период досудебного расследования дела о получении взятки в 100 тысяч долларов.

Позже генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.

суд ВАКС уголовное дело коррупция оаск Павел Вовк

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