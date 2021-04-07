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07 квітня 2021, 10:01 674

Мільйони готівкою, антикваріат та золото: НАБУ затримало адвокатів, причетних до корупції в ОАСК

07 квітня 2021, 10:01 674
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Один із затриманих адвокатів є близьким родичем голови ОАСК Вовка 
Один із затриманих адвокатів є близьким родичем голови ОАСК Вовка 
Фото: Facebook
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Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, під час обшуку були виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ підтвердило проведення обшуків у родича голови ОАСК Павла Вовка.

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