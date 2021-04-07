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07 квітня 2021, 15:31 696

Брата Вовка відсторонили від роботи в розвідці

07 квітня 2021, 15:31 696
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Затримання Зонтова не пов'язано з його діяльністю на посаді СЗРУ
Затримання Зонтова не пов'язано з його діяльністю на посаді СЗРУ
Фото: з відкритих джерел
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Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від виконання службових обов’язків в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування справи щодо отримання хабаря в 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба СЗРУ у Facebook, передає RegioNews.

Служба зовнішньої розвідки України сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника Служби до корупційних проявів. За попередніми результатами власного розслідування, його затримання не пов’язано з діяльністю на посаді в СЗРУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі.

Нагадаємо, генпрокурор Венедіктова підписала підозру брату голови ОАСК Вовка.

хабар НАБУ розвідка оаск Павло Вовк

 
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