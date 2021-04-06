НАБУ затримало брата глави ОАСК Вовка при отриманні $100 тисяч хабара - Лещенко

За попередньою версією, гроші призначалися для одіозного глави окружного адмінсуду Києва

За попередньою версією, гроші призначалися для одіозного глави окружного адмінсуду Києва

Фото: із відкритих джерел

Працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали під час отримання хабара у розмірі 100 тисяч доларів рідного брата голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Про це в Telegram повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" і нардеп 8 скликання Сергій Лещенко, передає RegioNews.

НАБУ затримало рідного брата глави Окружного суду Києва Павла Вовка при отриманні 100 тисяч доларів. За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка”, - написав Лещенко.

Він додав, що наразі у приміщенні Окружного адміністративного суду Києва детективи НАБУ проводять слідчі дії.

Інформацію про проведення обшуків в ОАСК підтвердив адвокат Ростислав Кравець. Він повідомив, що їх проводять спецпризначенці НАБУ.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 року правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.

Як повідомлялося, голову ОАСК Вовка не можуть доставити на суд - закрився на роботі. Голова суду прийняв всі міри для того, щоб співробітники НАБУ не проникли до нього на роботу.

Раніше повідомлялося, голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним. Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду.

18 лютого ВАКС учетверте ухвалив рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка. 22 лютого голову ОАСК Вовка вп'яте дозволили доставити до суду. 9 березня ВАКС вже вшосте дозволив примусове доставлення глави ОАСК Павла Вовка.