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07 квітня 2021, 12:31 7

Генпрокурор Венедіктова підписала підозру брату голови ОАСК Вовка

07 квітня 2021, 12:31 7
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У підозрюваного вилучили мільйони доларів готівкою та інші коштовності
Фото: з відкритих джерел
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру брату голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка - Юрію Зонтову та ще одній особі, яка "називала себе адвокатом".

Як передає RegioNews, про це Венедіктова повідомила у Facebook.

Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога - пряма дорога на лаву підсудних", - зазначила вона.

Генпрокурор нагадала, що 6 квітня детективи та прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.

У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені та вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ підтвердило проведення обшуків у родича голови ОАСК Павла Вовка.

Офіс генпрокурора кримінальна справа Ірина Венедіктова оаск Павло Вовк

 
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