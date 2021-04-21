В окупованому Криму засудили на майже 4 роки українського військового

Бійця 95-ї десантно-штурмової бригади окупанти викрали у травні 2020 року

Бійця 95-ї десантно-штурмової бригади окупанти викрали у травні 2020 року

Фото: Telegram

У кримському Джанкої окупаційний "суд" виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних сил України Євгену Добринському, його відправлять у колонію на 3 роки та 6 місяців.

Про це в Telegram повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, передає RegioNews.

Щойно підконтрольний окупаційній владі так званий "Джанкойський районний суд", що у тимчасово окупованому Криму, виніс незаконний вирок військовослужбовцю Збройних сил України Євгенію Добринському за начебто незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів”, - розповіла Денісова.

Вона додала, що громадянина України засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Також Денісова зазначила, що кримінальна справа проти Добринського є сфабрикованою, оскільки докази адвокатів свідчать про невинуватість військовослужбовця.

Нагадаємо, старший стрілець Євген Добринський зник під час несення служби на спостережному пункті "Берлога" неподалік від селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).