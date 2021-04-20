Прокуратура оскаржила виправдальний вирок у справі Пашинського

Офіс генерального прокурора просить для нардепа 8-го скликання 7 років ув’язнення

Офіс генерального прокурора просить для нардепа 8-го скликання 7 років ув’язнення

Фото: із відкритих джерел

Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про стрілянину.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора виданню "Українська правда”, передає RegioNews.

ОГП наполягає на винесенні екснардепу, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу, покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Апеляцію подано до Київського апеляційного суду”, - повідомляє видання.

Сергія Пашинського звинувачували в тому, що 31 грудня 2016 року поблизу Василькова Київської області він прострелив із пістолета ногу громадянину В'ячеславу Хімікусу.

Нагадаємо, 18 березня суд виправдав Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим.

Також повідомлялось, що потерпілий від стрільби Пашинського відкликав свій позов.