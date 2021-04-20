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20 квітня 2021, 14:19 120

Прокуратура оскаржила виправдальний вирок у справі Пашинського

20 квітня 2021, 14:19 120
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Офіс генерального прокурора просить для нардепа 8-го скликання 7 років ув’язнення
Фото: із відкритих джерел
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Прокуратура оскаржила вирок Васильківського районного суду Київської області, який виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про стрілянину.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора виданню "Українська правда”, передає RegioNews.

ОГП наполягає на винесенні екснардепу, якого підозрювали у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень громадянину В'ячеславу Хімікусу, покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Апеляцію подано до Київського апеляційного суду”, - повідомляє видання.

Сергія Пашинського звинувачували в тому, що 31 грудня 2016 року поблизу Василькова Київської області він прострелив із пістолета ногу громадянину В'ячеславу Хімікусу.

Нагадаємо, 18 березня суд виправдав Пашинського у справі про стрілянину з потерпілим.

Також повідомлялось, що потерпілий від стрільби Пашинського відкликав свій позов.

Сергій Пашинський суд позов Офіс генпрокурора кримінальна справа

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