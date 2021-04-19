Суддя Вовк подав на Україну до ЄСПЛ через підлеглих Ситника, — ЗМІ

Заява була подана ще в січні

Заява була подана ще в січні

Фото з відкритих джерел

Глава ОАСК подав позов до Європейського суду з прав людини проти держави Україна через розголошення матеріалів кримінальної справи щодо одіозного судді на сайті НАБУ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Капітал".

Глава Окружного адміністративного суду подав позов до Європейського суду з прав людини проти держави Україна через розголошення матеріалів кримінальної справи щодо одіозного судді на сайті Національного антикорупційного бюро.

Заява була подана 13 січня 2021 року. Справі було присвоєно номер 54353/20.

У заяві суддя Вовк стверджує, що з 2016 року у нього, як у голови ОАСК, були розбіжності, а останнім часом і відкрита конфронтація з НАБУ. При цьому суддя зазначає, що НАБУ організувало проти нього громадську кампанію.

Зокрема, зазначається, що в липні 2019 року НАБУ опублікувало на своєму сайті інформацію, про кримінальну справу проти Вовка, що знаходиться на розгляді, включаючи записи розмов, отримані в результаті негласного спостереження. При цьому, як стверджує суддя, коментарі до публікації були написані таким чином, як ніби звинувачення НАБУ грунтувалися на вже доведених фактах. Інша аналогічна публікація зʼявилася в липні 2020 року.

Суддя Вовк скаржиться на те, що дані заяви НАБУ, засновані на недоведених обвинуваченнях, порушили його презумпцію невинуватості. Він також стверджує, що зазначені публікації порушили право на повагу до його приватного життя і зашкодили його репутації.

Позивач також стверджує, що в Україні у нього немає ефективних засобів правового захисту від цих дій НАБУ. При цьому, на думку Вовка, метою НАБУ було зовсім не інформування громадськості, а саме нанесення шкоди його репутації, тиск на судову систему і створення іміджу НАБУ як ефективного органу.

У звʼязку з початком розгляду, ЄСПЛ направив кілька питань сторонам справи, на які вони мають дати відповідь.

Коли саме буде винесено вердикт у справі, не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня 2021-го Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Він заявив, що довіра до цього суду втрачена.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року у справах Майдану НАБУ оголосило про підозру голові Окружного адмінсуду Вовку. В приміщенні суду проходили обшуки.

14 серпня 2020-го Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади судді Вовка. Крім Вовка в документі зазначені ще семеро суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня 2020-го Вища Рада правосуддя не відсторонила з посади главу ОАСК Вовка. Рішення було ухвалено одностайно.

26 листопада у генпрокурора просять дозволу на арешт суддів Окружного адмінсуду. Ні голова суду Вовк, ні інші судді не приходять на засідання з обрання запобіжного заходу.

9 березня 2021-го ВАКС вже вшосте дозволив примусове доставлення глави ОАСК Павла Вовка. Одіозний голова ОАСК п'ять разів не з'являвся до суду попри рішення про примусове доставлення.

9 квітня затриманого на хабарі брата судді Вовка відправили під варту із заставою у 35 мільйонів. Під вартою затриманий буде до 4 червня.