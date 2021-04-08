Погром на Банковій: суд переніс розгляд апеляції одного з учасників протесту

Апеляцію перенесли через те, що Печерський районний суд Києва не передав матеріали справи до Київського апеляційного суду

Апеляцію перенесли через те, що Печерський районний суд Києва не передав матеріали справи до Київського апеляційного суду

Рixabay

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги учасника акції біля Офісу президента Романа Ратушного на рішення про запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

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