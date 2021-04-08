Погром на Банковій: суд переніс розгляд апеляції одного з учасників протесту
Апеляцію перенесли через те, що Печерський районний суд Києва не передав матеріали справи до Київського апеляційного суду
Апеляцію перенесли через те, що Печерський районний суд Києва не передав матеріали справи до Київського апеляційного суду
Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги учасника акції біля Офісу президента Романа Ратушного на рішення про запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Про це Ратушний повідомив у Фейсбуці, пише RegioNews.
"Апеляцію по моїй справі перенесли на 21 квітня 14:35”, - написав Ратушний.
Він зазначив, що апеляцію перенесли через те, що Печерський районний суд Києва не передав матеріали справи до Київського апеляційного суду.
Мандрую додому. Апеляцію по моїй справі перенесли на 21 квітня 14:35. Перенесли тому що Печерський суд утримує у себе...Posted by Roman Ratushnyy on Thursday, April 8, 2021
Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.
29 березня активіста Ратушного відправили під домашній арешт.
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