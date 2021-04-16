Колишнього посадовця Нацполіції підозрюють в отриманні мільйонного хабаря

Йому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу

Йому оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу

Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили причетність колишнього начальника Департаменту вибухотехнічної служби до злочинної діяльності. У разі доведення вини фігурантові може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Також оголошено про підозру його спільникові - 57-річному директорові одного із товариств.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, посадовець знаючи про необхідність закупівлі обладнання та службової амуніції для ввірених підрозділів, організував таку закупку зі своїм знайомим підприємцем.

Згодом, під час проведення державних закупівель, забезпечив участь та перемогу цього суб’єкта господарської діяльності. В подальшому змовники поділилися "відкатами".

Мова йде про придбання для поліції Луганщини вибухозахисного костюма із телескопічним маніпулятором, на який Нацполіція виділила 3 мільйони гривень. У результаті провернутих оборудок вищезазначений працівник поліції одержав 980 тисяч гривень неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України, йому вручено підозру за ч.4 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.1 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). У разі доведення вини фігурантові може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Одещині під час одержання хабаря затримано посадовця водної поліції.