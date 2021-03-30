Терехов хоче "освоїти" на футбольних полях зайвих 46 млн, - депутат

При цьому, буквально 3-4 роки тому поля вже були реконструйовані

При цьому, буквально 3-4 роки тому поля вже були реконструйовані

У Харкові за завищеною ціною збираються реконструювати 4 футбольних поля в парку Горького. Кілька років тому реконструкція вже проводилася.

Про це у Facebook повідомила депутат Харківської міськради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.

За її словами, буквально 3-4 роки тому ці футбольні поля вже були реконструйовані, а в умовах погіршення ситуації з коронавірусом і нестачею місць у лікарнях Харкова логіка подібних витрат з бюджету міста незрозуміла: "Проблеми у нас є більш актуальною, ніж футбол. В нинішній час, коли кожна друга новина пов'язана з ковідом, смертями, з тим, що міські та обласні лікарні переповнені, хворих на COVID-19 везуть за 50, а то і 100 км від Харкова, туди, де є вільні місця... А чим займається наша міська влада? Думають, як побудувати черговий фонтан і реконструювати футбольні поля".

Відповідний тендер на реконструкцію стадіонів опубліковано на сайті Prozorro. Аукціон буде проведено 13 квітня.

Крім того, за словами Мустафаєвої, вартість реконструкції значно завищена: "Ми сьогодні прикинули, скільки насправді це могло б коштувати... На матеріали на 4 футбольних поля має піти 2 млн грн. Скільки буде коштувати робота? Ну нехай 3 млн грн. А куди ще 46 млн гривень подінуться?", - запитує депутат.

Вона заявила, що її фракція у міськраді буде створювати резонанс навколо цього тендеру і домагатися збереження грошей платників податків.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я перестали вірити в статистику , яку надає Харків щодо показників готовності до боротьби з COVID-19, внаслідок чого в місто відправлять перевірку з Національної служби здоров'я України.

Нагадаємо, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.

Раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу.