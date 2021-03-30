Терехов хоче "освоїти" на футбольних полях зайвих 46 млн, - депутат
У Харкові за завищеною ціною збираються реконструювати 4 футбольних поля в парку Горького. Кілька років тому реконструкція вже проводилася.
Про це у Facebook повідомила депутат Харківської міськради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.
За її словами, буквально 3-4 роки тому ці футбольні поля вже були реконструйовані, а в умовах погіршення ситуації з коронавірусом і нестачею місць у лікарнях Харкова логіка подібних витрат з бюджету міста незрозуміла: "Проблеми у нас є більш актуальною, ніж футбол. В нинішній час, коли кожна друга новина пов'язана з ковідом, смертями, з тим, що міські та обласні лікарні переповнені, хворих на COVID-19 везуть за 50, а то і 100 км від Харкова, туди, де є вільні місця... А чим займається наша міська влада? Думають, як побудувати черговий фонтан і реконструювати футбольні поля".
Відповідний тендер на реконструкцію стадіонів опубліковано на сайті Prozorro. Аукціон буде проведено 13 квітня.
Крім того, за словами Мустафаєвої, вартість реконструкції значно завищена: "Ми сьогодні прикинули, скільки насправді це могло б коштувати... На матеріали на 4 футбольних поля має піти 2 млн грн. Скільки буде коштувати робота? Ну нехай 3 млн грн. А куди ще 46 млн гривень подінуться?", - запитує депутат.
Вона заявила, що її фракція у міськраді буде створювати резонанс навколо цього тендеру і домагатися збереження грошей платників податків.
Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я перестали вірити в статистику, яку надає Харків щодо показників готовності до боротьби з COVID-19, внаслідок чого в місто відправлять перевірку з Національної служби здоров'я України.
Нагадаємо, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.
Раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу.
Крім того, на минулій сесії міськради було прийнято рішення виділити сімейній клініці Терехова черговий шмат міської землі.