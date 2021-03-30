11:50  30 березня
На Франківщині почали згортати мобільний COVID-госпіталь
12:30  30 березня
Поліція відкрила справу через аварію поїзду "Інтерсіті" під Запоріжжям
08:11  30 березня
Бойовики здійснили низку провокацій напередодні засідання ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 березня 2021, 14:01 316

Терехов хоче "освоїти" на футбольних полях зайвих 46 млн, - депутат

30 березня 2021, 14:01 316
Читайте также на русском языке
При цьому, буквально 3-4 роки тому поля вже були реконструйовані
При цьому, буквально 3-4 роки тому поля вже були реконструйовані
Читайте также
на русском языке

У Харкові за завищеною ціною збираються реконструювати 4 футбольних поля в парку Горького. Кілька років тому реконструкція вже проводилася.

Про це у Facebook повідомила депутат Харківської міськради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.

За її словами, буквально 3-4 роки тому ці футбольні поля вже були реконструйовані, а в умовах погіршення ситуації з коронавірусом і нестачею місць у лікарнях Харкова логіка подібних витрат з бюджету міста незрозуміла: "Проблеми у нас є більш актуальною, ніж футбол. В нинішній час, коли кожна друга новина пов'язана з ковідом, смертями, з тим, що міські та обласні лікарні переповнені, хворих на COVID-19 везуть за 50, а то і 100 км від Харкова, туди, де є вільні місця... А чим займається наша міська влада? Думають, як побудувати черговий фонтан і реконструювати футбольні поля".

Відповідний тендер на реконструкцію стадіонів опубліковано на сайті Prozorro. Аукціон буде проведено 13 квітня.

Крім того, за словами Мустафаєвої, вартість реконструкції значно завищена: "Ми сьогодні прикинули, скільки насправді це могло б коштувати... На матеріали на 4 футбольних поля має піти 2 млн грн. Скільки буде коштувати робота? Ну нехай 3 млн грн. А куди ще 46 млн гривень подінуться?", - запитує депутат.

Вона заявила, що її фракція у міськраді буде створювати резонанс навколо цього тендеру і домагатися збереження грошей платників податків.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я перестали вірити в статистику, яку надає Харків щодо показників готовності до боротьби з COVID-19, внаслідок чого в місто відправлять перевірку з Національної служби здоров'я України.

Нагадаємо, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.

Раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу.

Крім того, на минулій сесії міськради було прийнято рішення виділити сімейній клініці Терехова черговий шмат міської землі.

коронавірус футбол гроші Харків ремонт хворі поле Ігор Терехов

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Транзитний губернатор": чому Айну Тимчук вважають тимчасовим епізодом на Харківщині
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua