У міській раді Одеси зафіксували спалах коронавірусу

У будівлі мерії проведуть дезінфекцію приміщень

У будівлі мерії проведуть дезінфекцію приміщень

Фото: із відкритих джерел

В Одеській міській раді зафіксували спалах COVID-19, наразі відомо, що захворіли 27 людей.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на начальницю відділу зв'язків зі ЗМІ міської ради Наталію Мальцеву, передає RegioNews.

За її словами, ще 5 людей очікують на результати аналізів, у будівлі міськради 15 та 16 квітня проведуть дезінфекцію приміщень.

Віцемери та один-два співробітники на кабінет працюють, тому що все рівно є об'єм роботи, який треба виконувати, а всі інші – на дистанційному", – розповіла Мальцева.

Вона додала, що міська рада з 19 до 25 квітня буде працювати у режимі чергування, в ці дні скасовуються робочі зустрічі заступників міського голови та контакти між працівниками.

Також Наталія Мальцева розповіла, що засідання виконкому, яке заплановане на 22 квітня, не будуть скасовувати, а проведуть в обмеженому режимі із забезпеченням онлайн-виступів доповідачів.

Нагадаємо, раніше Труханов розкритикував підпільну роботу ресторанів в Одесі.

Також повідомлялось, що Рада погрожує Одесі перевірками через ігнорування "червоної” зони.