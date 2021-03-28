Сімейна клініка Терехова отримала черговий шмат міської землі, – депутатка

Таке рішення ухвалили на минулій сесії міськради

Таке рішення ухвалили на минулій сесії міськради

Під час останнього засідання Харківської міської ради депутати проголосували за виділення земельної ділянки під будівництво чергової лікарні «ОН Клінік».

Про це повідомила у своєму Facebook депутатка Харківської міської ради від фракції "Слуга Народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.

"Виявляється, Ігор Олександрович (в.о. мера Терехов – ред.) – мама його – володіє клініками "ОН Клінік". І на минулій сесії під соусами бійок, людьми з "Нацкорпусу" протягом чотирьох годин під чергову клініку була виділена земля", – зазначила Мустафаєва.

Вона повідомила також, що з цього приводу направила депутатський запит до Національного агентства з питань запобігання корупції для розслідування правомірності ухваленого рішення.

"Складається враження, що все це робиться задля добробуту сім'ї Терехових, і аж ніяк не харків'ян", - зауважила депутатка.

Як відомо, "ОН Клінік" — мережа медичних клінік в Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Маріуполі, Дніпрі та Ужгороді.

У всіх цих закладах співзасновником є колишня дружина Терехова Олена Винник. У ТОВ "ОН Лаб" — значиться засновником мати чиновника Вікторія Терехова.

Нагадаємо, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.

Раніше повідомлялося, що НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він узяв 1,6 млн на свою рекламу