Сімейна клініка Терехова отримала черговий шмат міської землі, – депутатка
Під час останнього засідання Харківської міської ради депутати проголосували за виділення земельної ділянки під будівництво чергової лікарні «ОН Клінік».
Про це повідомила у своєму Facebook депутатка Харківської міської ради від фракції "Слуга Народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.
"Виявляється, Ігор Олександрович (в.о. мера Терехов – ред.) – мама його – володіє клініками "ОН Клінік". І на минулій сесії під соусами бійок, людьми з "Нацкорпусу" протягом чотирьох годин під чергову клініку була виділена земля", – зазначила Мустафаєва.
Вона повідомила також, що з цього приводу направила депутатський запит до Національного агентства з питань запобігання корупції для розслідування правомірності ухваленого рішення.
"Складається враження, що все це робиться задля добробуту сім'ї Терехових, і аж ніяк не харків'ян", - зауважила депутатка.
Як відомо, "ОН Клінік" — мережа медичних клінік в Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Маріуполі, Дніпрі та Ужгороді.
У всіх цих закладах співзасновником є колишня дружина Терехова Олена Винник. У ТОВ "ОН Лаб" — значиться засновником мати чиновника Вікторія Терехова.
Нагадаємо, що підприємство сина Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.
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