Стало відомо, що буде з суддями ОАСК після його ліквідації

Сьогодні президент ініціював ліквідацію ОАСК

Сьогодні президент ініціював ліквідацію ОАСК

Рixabay

Після ліквідації ОАСК (Окружного адміністративного суду Києва) його суддям запропонують перейти до нового суду. У разі відмови їх можуть звільнити.

Про це заявив представник президента у Конституційному суді України Федір Веніславський, пише RegioNews.

За його словами, суддям ОАСК запропонують перейти в новий окружний суд, юрисдикція якого поширюватиметься на Київ і Київську область.

"Якщо судді, які працюють в Окружному адміністративному суді Києва ,не дадуть згоду на переведення в інший суд, - це підстава для їх звільнення", - зазначив Веніславський.

Він додав, що якщо не буде вистачати суддів у новому суді, то будуть оголошені конкурсні процедури.

Відзначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський подав законопроект про ліквідацію ОАСК. Він пояснив свою ініціативу тим, що цей суд загруз в корупційних скандалах і втратив довіру.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.