09:15  13 квітня
В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19
08:41  13 квітня
Одеська мерія повністю перейшла на українську мову
08:56  13 квітня
На Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє поранені
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2021, 14:59 4

Стало відомо, що буде з суддями ОАСК після його ліквідації

13 квітня 2021, 14:59 4
Читайте также на русском языке
Сьогодні президент ініціював ліквідацію ОАСК
Сьогодні президент ініціював ліквідацію ОАСК
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Після ліквідації ОАСК (Окружного адміністративного суду Києва) його суддям запропонують перейти до нового суду. У разі відмови їх можуть звільнити.

Про це заявив представник президента у Конституційному суді України Федір Веніславський, пише RegioNews.

За його словами, суддям ОАСК запропонують перейти в новий окружний суд, юрисдикція якого поширюватиметься на Київ і Київську область.

"Якщо судді, які працюють в Окружному адміністративному суді Києва ,не дадуть згоду на переведення в інший суд, - це підстава для їх звільнення", - зазначив Веніславський.

Він додав, що якщо не буде вистачати суддів у новому суді, то будуть оголошені конкурсні процедури.

Відзначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський подав законопроект про ліквідацію ОАСК. Він пояснив свою ініціативу тим, що цей суд загруз в корупційних скандалах і втратив довіру.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський вніс в Раду законопроект про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

суд Україна Конституційний суд оаск Федір Веніславський

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram