Поддался на манипуляции: судья Вовк прокомментировал закон Зеленского об ОАСК

Он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме

Он утверждает, что суд продолжает работать в штатном режиме

Фото: из открытых источников

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что он спокойно отнесся к инициативе президента Владимира Зеленского ликвидировать ОАСК.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Друзья, к сожалению, а может и к счастью, президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева", - написал Вовк.

Он утверждает, что ОАСК шесть лет находился под давлением, а также заявил, что все это время судьи работают "в атмосфере постоянных негативных информационных кампаний и провокаций".

Поэтому к этой новости я отношусь спокойно. В конце концов, система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется согласно регламентным процедурам", - добавил Павел Вовк.

Он отметил, что Окружной административный суд продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

6 апреля детективы и прокуроры задержали "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен.

Брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от выполнения служебных обязанностей в Службе внешней разведки на период досудебного расследования дела о получении взятки в 100 тысяч долларов.

Позже генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.