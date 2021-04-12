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12 квітня 2021, 12:52 346

Вивели у тінь 80 млн: СБУ викрила на корупційній схемі керівництво "Сумиобленерго"

12 квітня 2021, 12:52 346
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Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних осіб і повернення незаконно розтрачених коштів
Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних осіб і повернення незаконно розтрачених коштів
Фото: СБУ
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Служба безпеки України задокументувала корупційні схеми, організовані керівництвом АТ "Сумиобленерго". Топменеджмент підприємства з державною часткою вивів у тінь понад 80 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Керівництво компанії у межах інвестиційної програми мало здійснити реконструкцію і відновлення енергетичної системи регіону. Регламент робіт було врегульовано відповідними державними документами контролюючих органів.

Встановлено, що організатори фактично не виконали 60% передбачених робіт. Кошти за нібито їх виконання перерахували на рахунки афілійованих комерційних структур. У такий спосіб з активів підприємства було незаконно виведено понад 80 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби також задокументували, що протягом 2017-2020 років посадовці акціонерного товариства провели низку операцій з купівлі-продажу так званих "сміттєвих" цінних паперів. Перевіряється інформація, що через цю оборудку топменеджмент вивів прибутки компанії на понад 195 мільйонів гривень через підконтрольні комерційні структури.

Наразі СБУ ініціювала перевірку інформації про те, що збитки від оборудок менеджменту "компенсувались" за рахунок штучного підвищення тарифів на електроенергію для населення і бізнесу.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України накладено арешти на рахунки підрядних організацій.

Нагадаємо, СБУ викрила одеських чиновників на незаконних оборудках із землею. Серед зловмисників - посадовці Одеської міськради та обласної прокуратури.

СБУ корупція Схеми кримінальна справа гроші

 
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