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12 квітня 2021, 11:46 4

У Києві за тиждень локдауну поліція склала 160 адмінпротоколів

12 квітня 2021, 11:46 4
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Карантинні обмеження у столиці діють з 5 по 16 квітня
Карантинні обмеження у столиці діють з 5 по 16 квітня
Фото: Нацполіція
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У Києві вже тиждень як триває посилений карантин, за цей час правоохоронці провели більше 3500 перевірок суб’єктів бізнесу з метою контролю за дотриманням карантину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що від початку локдауну у столиці працівники поліції спільно із Муніципальною охороною та Нацгвардією здійснюють контроль за дотриманням карантину громадянами та суб’єктами бізнесу.

Правоохоронці також здійснюють перевірки наявності спецперепусток у пасажирів, які заходять у громадський транспорт та дотримання ними протиепідемічних обмежень”, - йдеться в повідомленні.

В поліції розповіли, що за тиждень перевірили 3565 об’єктів, на юридичних осіб складено 160 адміністративних протоколів за порушення правил карантину. На громадян, які не дотримувалися обмежень, правоохоронці склали 976 постанов.

Нагадаємо, у Києві 5 квітня запровадили жорсткий локдаун, обмеження будуть діяти до 16 квітня.

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