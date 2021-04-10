У Харкові нардеп за кермом Range Rover небезпечно "виховував" водія-порушника

Водій-порушник не включив сигнал при повороті та виїжджав за смугу

Водій-порушник не включив сигнал при повороті та виїжджав за смугу

Фото: з відкритих джерел

У Харкові на вулиці Білої акації народний депутат Олександр Фельдман за кермом позашляховика Range Rover "вчив" водія-порушника, підрізаючи його авто і створюючи аварійну ситуацію на дорозі.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Newsroom.

Свою поведінку Фельдман пояснив тим, що інший водій порушив правила дорожнього руху.

Це я хама виховував. Він перекривав дорогу людям, не давав проїхати, хамив всім. Він на перехресті почав хамити, виїжджав за смугу. Я його поставив прямо на місце", - сказав нардеп.

Раніше повідомлялося, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Харкові загинув співробітник поліції. 39-річний правоохоронець перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.