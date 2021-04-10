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10 квітня 2021, 17:46 1075

У Харкові нардеп за кермом Range Rover небезпечно "виховував" водія-порушника

10 квітня 2021, 17:46 1075
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Водій-порушник не включив сигнал при повороті та виїжджав за смугу
Водій-порушник не включив сигнал при повороті та виїжджав за смугу
Фото: з відкритих джерел
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У Харкові на вулиці Білої акації народний депутат Олександр Фельдман за кермом позашляховика Range Rover "вчив" водія-порушника, підрізаючи його авто і створюючи аварійну ситуацію на дорозі.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Newsroom.

Свою поведінку Фельдман пояснив тим, що інший водій порушив правила дорожнього руху.

Це я хама виховував. Він перекривав дорогу людям, не давав проїхати, хамив всім. Він на перехресті почав хамити, виїжджав за смугу. Я його поставив прямо на місце", - сказав нардеп.

Раніше повідомлялося, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Харкові загинув співробітник поліції. 39-річний правоохоронець перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.

ДТП Харків події депутат аварія

 
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