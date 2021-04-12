НАПК проверит и.о. мэра Харькова Терехова на коррупцию

Проверка касается возможного нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции"

Проверка касается возможного нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции"

Фото: из открытых источников

Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Харьковского горсовета от фракции "Слуга Народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews.

Она опубликовала ответ от НАПК с подписью и.о. руководителя департамента по вопросам соблюдения законодательства о конфликте интересов и ограничений по предотвращению коррупции Александра Шульги.

Национальное агентство по предупреждению коррупции информирует, что по результатам рассмотрения Ваших обращений от 11.03.2021 и от 24.03.2021 начат мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также других ограничений, предусмотренных Законом Украины "О предупреждении коррупции", в частности, относительно получения подарков секретарем Харьковского городского совета Тереховым Игорем Александровичем", – говорится в письме НАПК.

Как ранее писал RegioNews, НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн грн на свою рекламу.

Также сообщалось, что предприятие сына Игоря Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове .

Кроме того, RegioNews писал, что депутаты Харьковского горсовета проголосовали за выделение земельного участка под строительство очередного филиала семейной клиники Игоря Терехова "ОН Клиник".

Кроме того сообщалось, что Терехов хочет "освоить" на футбольных полях лишних 46 млн.