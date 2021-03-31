Тупицький вже не глава КСУ, його розпорядження не дійсні - представник Зеленського

Влада обіцяє найближчим часом оголосити конкурс на зайняття вакантних посад в Конституційному суді

Влада обіцяє найближчим часом оголосити конкурс на зайняття вакантних посад в Конституційному суді

Фото: із відкритих джерел

Олександр Тупицький вже не очолює Конституційний суд, він втратив посаду після опублікування указу президента Володимира Зеленського про скасування його призначення.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, передає RegioNews.

Тупицький вже перестав бути суб'єктом з 27 березня 2021 року. Те, що людина себе вважає ще на цей час якимсь посадовцем у КСУ - це запитання не до мене. З моменту видання указу президента пан Тупицький втратив статус судді. Жодних юридичних наслідків його будь-які розпорядження, накази, директиви чи ще щось, не матимуть і не мають", - сказав він.

Веніславський зазначив, що найближчими днями президент Володимир Зеленський оголосить конкурс на зайняття вакантних посад в Конституційному суді.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Також Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем. Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни.

Сьогодні ж звільнених Зеленським Тупицького і Касмініна не впустили в будівлю Конституційного Суду.

Також повідомлялось, що Тупицький хоче провести спецзасідання КСУ, щоб розглянути своє звільнення.