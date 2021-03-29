Тупицький хоче провести спецзасідання КСУ, щоб розглянути своє звільнення

Пресслужба суду опублікувала копію його розпорядження в соцмережах

Пресслужба суду опублікувала копію його розпорядження в соцмережах

Фото: із відкритих джерел

Звільнений голова Конституційного суду Олександр Тупицький підписав розпорядження про скликання спеціального засідання КСУ на 12 квітня.

Про це повідомляється у Facebook-сторінці Конституційного суду, передає RegioNews.

Відомо, що засідання буде присвячене указу президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Віктором Януковичем у 2013 році Олександра Тупицького главою КСУ.

Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба КСУ також розмістила копію розпорядження Олександра Тупицького.

У документі йдеться про те, що під час засідання буде розглядатися питання звільнення Олександра Тупицького та судді Олександра Касмініна на підставі указу Володимира Зеленського від 27 березня.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Того ж дня Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем.

29 березня Звільнених Зеленським Тупицького і Касмініна не впустили в будівлю Конституційного Суду

Також повідомлялося, що після звільнення Тупицького Зеленським сайт КСУ перестав працювати.