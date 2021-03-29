10:39  29 березня
Питання виборів мера Харкова включили до порядку денного Ради
10:01  29 березня
У Києві жорстоко вбили громадського активіста
18:09  29 березня
Бойовики двічі обстріляли українські позиції біля Світлодарська - штаб
UA | RU
UA | RU
29 березня 2021, 18:36 14

Тупицький хоче провести спецзасідання КСУ, щоб розглянути своє звільнення

29 березня 2021, 18:36 14
Читайте также на русском языке
Пресслужба суду опублікувала копію його розпорядження в соцмережах
Пресслужба суду опублікувала копію його розпорядження в соцмережах
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Звільнений голова Конституційного суду Олександр Тупицький підписав розпорядження про скликання спеціального засідання КСУ на 12 квітня.

Про це повідомляється у Facebook-сторінці Конституційного суду, передає RegioNews.

Відомо, що засідання буде присвячене указу президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Віктором Януковичем у 2013 році Олександра Тупицького главою КСУ.

Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба КСУ також розмістила копію розпорядження Олександра Тупицького.

У документі йдеться про те, що під час засідання буде розглядатися питання звільнення Олександра Тупицького та судді Олександра Касмініна на підставі указу Володимира Зеленського від 27 березня.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Того ж дня Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем.

29 березня Звільнених Зеленським Тупицького і Касмініна не впустили в будівлю Конституційного Суду

Також повідомлялося, що після звільнення Тупицького Зеленським сайт КСУ перестав працювати.

засідання Конституційний суд КСУ указ Олександр Тупицький

Звільнених Зеленським Тупицького і Касмініна не впустили в будівлю Конституційного Суду
29 березня 2021, 17:09
Зеленський звільнив голів 19 РДА у Київській, Донецькій та Чернігівській областях
29 березня 2021, 12:41
Після звільнення Тупицького Зеленським сайт КСУ перестав працювати
29 березня 2021, 12:11
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua