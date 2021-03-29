Звільнених Зеленським Тупицького і Касмініна не впустили в будівлю Конституційного Суду

27 березня Зеленський скасував укази Віктора Януковича від 2013 року про їхнє призначення суддями КСУ

27 березня Зеленський скасував укази Віктора Януковича від 2013 року про їхнє призначення суддями КСУ

Фото: із відкритих джерел

Працівники державної охорони не пустили до будівлі Конституційного суду звільнених указом президента суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Про це повідомляє агентство УНІАН, передає RegioNews.

Відомо, що Тупицький і Касмінін прийшли сьогодні, 29 березня до суду, але на територію та до будівлі їх не пропустили представники державної охорони.

Згідно указу президента про те, що скасовані ваші попередні призначення, на даний час ми не можемо допустити вас до будівлі”, - сказав представник охорони Олександру Касмініну.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Того ж дня Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем.