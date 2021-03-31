Зеленський задекларував 336 тисяч зарплати, 4,6 мільйона роялті та внесок на пам'ятник Каденюку

Минулоріч він продав будинок і земельну ділянку

Минулоріч він продав будинок і земельну ділянку

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Президент Володимир Зеленський за 2020 рік отримав 336 тис. грн заробітної плати, 4,6 млн грн роялті та 13,4 млн грн від продажу будинку й земельної ділянки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані декларації Володимира Зеленського в реєстрі НАЗК.

Так, заробітна плата Президента минулого року становила 336 тис. грн.

Крім того, глава держави отримав роялті від ТОВ "Квартал 95" на суму 4 млн 382 тис. 832 грн, від ТОВ "Квартал ТВ" - 4 тис. грн, ТОВ "Драйв Продакшн" - 8 тис. грн, ТОВ "Кіностолиця" - 239 тис. грн.

Також Президент отримав 230 тис. 703 грн доходу від надання майна в оренду, 203 тис. 639 грн - інвестиційного прибутку від цінних паперів, 238 тис. 505 грн - процентів у банках.

Минулого року Зеленський продав будинок за 12 млн 114 тис. грн та земельну ділянку за 1 млн 356 тис. 600 грн.

Водночас заробітна плати дружини Президента Олени Зеленської в "Квартал 95" склала 952 тис. 900 грн. До того ж вона отримала доходу від надання майна в оренду - 2 млн 443 тис. 27 грн, інвестиційного прибутку від цінних паперів 203 тис. 639 грн, страхових виплат - 33 тис. 922 грн, роялті - 1 тис. грн.

Серед видатків Президент задекларував добровільний внесок на пам'ятник космонавту Леоніду Каденюку в розмірі 250 тис. грн.

Як повідомлялося, прессекретарка президента заробила удвічі більше, ніж глава держави. Юлія Мендель задекларувала за минулий рік 684 тис. зарплати та нове авто Suzuki.

Також Разумков показав свою декларацію: чотири машини та понад 28 мільйонів готівкою. Більше голови Ради заробляє його дружина - за рік майже 7 мільйонів гривень.