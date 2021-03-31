Тупицкий уже не глава КСУ, его распоряжения не действительны - представитель Зеленского

Власти обещают в ближайшее время объявить конкурс на занятие вакантных должностей в Конституционном суде

Власти обещают в ближайшее время объявить конкурс на занятие вакантных должностей в Конституционном суде

Фото: из открытых источников

Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд, он потерял должность после опубликования указа президента Владимира Зеленского об отмене его назначения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает RegioNews.

Тупицкий уже перестал быть субъектом с 27 марта 2021 года. То, что человек считает себя еще в настоящее время каким-то должностным лицом в КСУ - это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий его любые распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, не имеют", - сказал он.

Вениславский отметил, что в ближайшие дни президент Владимир Зеленский объявит конкурс на занятие вакантных должностей в Конституционном суде.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.

Сегодня освобожденных Зеленским Тупицкого и Касминина не впустили в здание Конституционного Суда.

Также сообщалось, что Тупицкий хочет провести спецзаседание КСУ, чтобы рассмотреть свое увольнение.