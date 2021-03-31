Стало відомо, коли Тупицькому обиратимуть запобіжний захід у справі про приватизацію заводу

Наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру Олександру Тупицькому у порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ

Наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру Олександру Тупицькому у порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ

Фото з відкритих джерел

До Печерського райсуду столиці надійшло клопотання від прокуратури про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому у справі Державного бюро розслідувань.

Як пише RegioNews, про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар суду Віталій Чергавий.

"До Печерського райсуду подали клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому. Клопотання розгляне слідчий суддя Сергій Вовк о 10-й годині 2 квітня ”, - сказав він.

Водночас, як стало відомо агентству від джерел, дотичних до процесу, прокуратура просить обрати Тупицькому запобіжний захід у вигляді застави розміром 45 тис. грн.

Крім того, суд проситимуть зобов’язати Тупицького не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, носити електронний засіб контролю, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, не відвідувати будівлю Конституційного Суду, а також утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі, серед яких є і працівники Секретаріату Конституційного Суду.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру Олександру Тупицькому у порушенні ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань). Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Відомо також, що Тупицький подав в суд на Зеленського через позбавлення посади.