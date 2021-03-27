Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем

Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни

Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі щодо свого рішення скасувати укази четвертого президента України Віктора Януковича про призначення суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба голови держави.

Мова про два укази Януковича - від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок", - заявив Зеленський.

За словами президента, якщо на якихось тижнях не відбуваються засідання РНБО, то це не означає, що "особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитися і спати спокійно".

Раніше повідомлялося, що Зеленський скасував указ четвертого президента України Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.