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У приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer - Марцінків
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31 березня 2021, 18:46 102

Марцінків забрав назад слова про платні щеплення вакциною Pfizer

31 березня 2021, 18:46 102
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Фото: із відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що повідомив неправдиву інформацію про проведення платних щеплень вакцинами у приватних клініках міста, в тому числі, препаратом компанії “ Pfizer”.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Він заявив, що обмовився, і за гроші щепитися від коронавірусу вакциною в Івано-Франківську не можна.

Інформація про пфайзер не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі 4 каналу”, - написав міський голова.

Нагадаємо, раніше Марцінків сказав, що у приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer.

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