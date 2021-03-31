Марцінків забрав назад слова про платні щеплення вакциною Pfizer

Раніше він заявляв, що ціна послуги становить від 800 до 1000 грн

Раніше він заявляв, що ціна послуги становить від 800 до 1000 грн

Фото: із відкритих джерел

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що повідомив неправдиву інформацію про проведення платних щеплень вакцинами у приватних клініках міста, в тому числі, препаратом компанії “ Pfizer”.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Він заявив, що обмовився, і за гроші щепитися від коронавірусу вакциною в Івано-Франківську не можна.

Інформація про пфайзер не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі 4 каналу”, - написав міський голова.

Нагадаємо, раніше Марцінків сказав, що у приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer.