Марцінків забрав назад слова про платні щеплення вакциною Pfizer
Раніше він заявляв, що ціна послуги становить від 800 до 1000 грн
Раніше він заявляв, що ціна послуги становить від 800 до 1000 грн
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що повідомив неправдиву інформацію про проведення платних щеплень вакцинами у приватних клініках міста, в тому числі, препаратом компанії “ Pfizer”.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
Він заявив, що обмовився, і за гроші щепитися від коронавірусу вакциною в Івано-Франківську не можна.
Інформація про пфайзер не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі 4 каналу”, - написав міський голова.
Нагадаємо, раніше Марцінків сказав, що у приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer.
У Києві розгорнуть додаткові ліжка для COVID-хворихВсі новини »
31 березня 2021, 18:03У МОЗ сказали, коли українців можуть почати вакцинувати препаратом CoronaVac
31 березня 2021, 17:38Голова Чернігівської ОДА Коваленко отримала щеплення від COVID-19
31 березня 2021, 17:19
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова