Тупицький подав в суд на Зеленського через позбавлення посади

Він вимагає скасувати указ глави держави про його звільнення

Він вимагає скасувати указ глави держави про його звільнення

Фото: із відкритих джерел

Відсторонений з посади голови Конституційного Суду Олександр Тупицький подав позов до Верховного Суду, у якому оскаржує указу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті Верховного Суду, передає RegioNews.

Раніше Зеленський своїм указом скасував призначення четвертим президентом Віктором Януковичем Тупицького на посаду в 2013 році.

29 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оскаржує Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Позивачем у цій справі виступає Олександр Тупицький, відповідачем вказаний президент Володимир Зеленський.

Цей указ оскаржує також суддя КСУ Олександр Касмінін. Для розгляду справи вже призначено склад суду.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Також Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем. Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни.

Сьогодні ж звільнених Зеленським Тупицького і Касмініна не впустили в будівлю Конституційного Суду.

Також повідомлялось, що Тупицький хоче провести спецзасідання КСУ, щоб розглянути своє звільнення.