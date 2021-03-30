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30 березня 2021, 11:01 76

Голову Харківського адмінсуду будуть судити за хабарництво, - САП

30 березня 2021, 11:01 76
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Фото: adm.pl.court.gov.ua
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30 березня 2021 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно голови Харківського окружного адміністративного суду Ольги Панченко, викритої на передачі хабаря.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

В рамках досудового розслідування встановлено, що керівник суду намагалася вчинити тиск на одного з суддів окружного суду та у подальшому спробувала його "підкупити" за ухвалення рішення на користь комерційної компанії в адміністративній справі щодо земельного питання", - йдеться в повідомленні.

В САП додали, що обвинувальний акт за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 21 вересня голову Харківського окружного адміністративного суду спіймали на передачі хабаря.

Згодом САП повідомила про підозру главі Харківського окружного адмінсуду. 9 жовтня голові Харківського окружного адмінсуду обрали запобіжний захід.

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