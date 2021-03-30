Тупицкий подал в суд на Зеленского из-за лишения должности

Он требует отменить указ главы государства о его увольнении

Он требует отменить указ главы государства о его увольнении

Фото: из открытых источников

Отстраненный от должности председателя Конституционного Суда Александр Тупицкий подал иск в Верховный Суд, в котором оспаривает указ президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте Верховного Суда, передает RegioNews.

Ранее Зеленский своим указом отменил назначение четвертым президентом Виктором Януковичем Тупицкого на должность в 2013 году.

29 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Истцом по этому делу выступает Александр Тупицкий, ответчиком указан президент Владимир Зеленский.

Этот указ оспаривает также судья КСУ Александр Касминин. Для рассмотрения дела уже назначен состав суда.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем. Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны.

Сегодня освобожденных Зеленским Тупицкого и Касминина не впустили в здание Конституционного Суда.

Также сообщалось, что Тупицкий хочет провести спецзаседание КСУ, чтобы рассмотреть свое увольнение.