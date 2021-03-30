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30 березня 2021, 10:52 8

У КСУ заявили, що судді отримуть надмірно великі зарплати

30 березня 2021, 10:52 8
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У середньому вона становить близько 300 тисяч гривень
У середньому вона становить близько 300 тисяч гривень
Фото з відкритих джерел
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Суддя Конституційного суду України Віктор Кичун вважає надмірно велику зарплату суддів. У середньому вона становить близько 300 тисяч гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За словами Кичуна, "необґрунтовано висока" зарплата суддів породжує неприязнь людей до Конституційного суду.

"Це, знаєте, теж є додатковим елементом ненависті до суддів КСУ, що вони, мовляв, отримують величезні зарплати, а виносять такі сумнівні рішення", - додав він.

Він вважає за необхідне відновити довіру до КСУ серед громадян. Цьому будуть сприяти "справедливі для суспільства" рішення.

"Треба виносити рішення, які об'єднують. Я вважаю, що таким могло б стати, наприклад, рішення про мову (мається на увазі закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - ред.). Щоб показати згуртованість, щоб не було груп інтересів, щоб показати, що ми всі представники в КСУ від українського народу", - заявив Кичун.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького.

суд Україна зарплати Конституційний суд КСУ

 
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