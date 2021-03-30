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30 березня 2021, 13:42 1367

У Києві судитимуть директора одного із заводів "Укроборонпрому"

30 березня 2021, 13:42 1367
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Йому загрожує до шести років ув’язнення
Фото: з відкритих джерел
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Слідчі закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем керівником оборонного заводу, який входить до сфери управління Державного концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Встановлено, що директор незаконно передав в оренду за заниженою вартістю частину службових приміщень. В орендованих спорудах функціонував комплекс розважальних закладів. Внаслідок злочинних дій директора заводу державі завдано збитків на суму понад 800 тис. грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт направлено до суду", - повідомили правоохоронці.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили та блокували схему незаконної оренди нерухомості державного концерну "Укроборонпром" в Харкові. Незаконну діяльність організували посадовці одного з держпідприємств, яке входить до складу держконцерну.

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