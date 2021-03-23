Протест на Банковій: одному із організаторів акції вручили підозру

Раніше підозру оголосили учаснику мітингу, який побив вікна у дверях Офісу Зеленського

Раніше підозру оголосили учаснику мітингу, який побив вікна у дверях Офісу Зеленського

Фото: Telegram

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції, передає RegioNews.

Сьогодні, 23 березня, слідчі столичної поліції за погодження із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному із організаторів акції біля Офісу Президента України, що відбулася 20 березня”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що дії активістів, які пошкодили фасад будівлі, та порушували громадський порядок, кваліфіковані як хуліганство. За цим фактом відкрита кримінальна справа за ч. 4 ст. 296.

Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky.news, Сергію Філімонову вручили підозру за двома статтями - "хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї" і "умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень".

Перша стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Друга - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. За словами націоналістів, поліція вручила підозри, відмовившись чекати адвокатів. Також їм поки незрозуміло, про якого постраждалого поліцейського йде мова”, - повідомляє Telegram-канал.

Раніше Сергій Філімонов заявив, що акція під Офісом президента була мирною, оскільки тоді ніхто не постраждав. Він також стверджував, що салют, який запускали учасники мітингу на Банковій, будівлю не пошкодив, а фарбу ставили на сходах для всіх бажаючих.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Раніше в "Слуза народу" повідомили, що позачергове засідання Ради, попередньо, пройде 26 березня.

Також в Офісі президента пообіцяли прозвітувати, скільки витратять на ремонт Банкової, його оцінюють у 250-300 тисяч гривень.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко пообіцяв нові підозри учасникам акції "за Стерненка".