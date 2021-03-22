На Миколаївщині зіткнулися два авто: загинули 16-річні водій та пасажир

Двоє людей з іншої автівки госпіталізовані

Двоє людей з іншої автівки госпіталізовані

Фото Нацполіції

На Миколаївщині слідчі розслідують обставини ДТП, де внаслідок зіткнення легковиків загинули двоє неповнолітніх, ще двоє людей зазнали травмувань.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

22 березня близько 16:15 на 134 км автодорозі Р-75 "Тимкове-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка" відбулось зіткнення автомобілів Opel Astra та Opel Zafira, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. 40-річний керманич другого легковика і його 41-річний пасажир, обидва військові, отримали тілесні ушкодження, з якими госпіталізовані.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Як повідомлялося, у Житомирській області в аварії загинули троє людей. ДТП трапилась близько 1:00 ночі.