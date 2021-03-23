Протест на Банковой: одному из организаторов акции вручили подозрение

Ранее подозрение объявили участнику митинга, который побил окна в дверях Офиса Зеленского

Ранее подозрение объявили участнику митинга, который побил окна в дверях Офиса Зеленского

Фото: Telegram

Работники полиции вручили уведомление о подозрении одному из организаторов субботнего протеста под Офисом президента, активисту Сергею Филимонову.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции, передает RegioNews.

Сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции возле Офиса Президента Украины, состоявшейся 20 марта", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что действия активистов, которые повредили фасад здания, и нарушали общественный порядок, квалифицированы как хулиганство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky.news, Сергею Филимонову вручили подозрение по двум статьям - "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия" и "умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений".

Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Вторая - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. По словам националистов, полиция вручила подозрение, отказавшись ждать адвокатов. Также им пока непонятно, о каком пострадавшем полицейском идёт речь", - сообщает Telegram-канал.

Ранее Сергей Филимонов заявил, что акция под Офисом президента была мирной, поскольку тогда никто не пострадал. Он также утверждал, что салют, который запускали участники митинга на Банковой, здание не повредил, а краску ставили на лестнице для всех желающих.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Ранее в "Слуге народа" сообщили, что внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет 26 марта.

Также в Офисе президента пообещали отчитаться, сколько потратят на ремонт Банковой, его оценивают в 250-300 тысяч гривен.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пообещал новые подозрения участникам акции "за Стерненко".