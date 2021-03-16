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16 березня 2021, 13:29 102

Львівські депутати хочуть назвати "Арену Львів” іменем Степана Бандери

16 березня 2021, 13:29 102
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Найбільший стадіон Західної України може отримати нову назву
Найбільший стадіон Західної України може отримати нову назву
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 16 березня депутати Львівської обласної ради підтримали пропозицію про присвоєння стадіону “Арена Львів” імені Степана Бандери, одного з лідерів українського національно-визвольного руху у 20 столітті.

Про це повідомляє depo.ua, передає RegioNews.

Пропозицію внесла депутат від "Європейської Солідарності" Соломія Риботицька. За перейменування стадіону проголосували 68 депутатів, семеро не голосували.

Депутати направили відповідне звернення до Кабінету міністрів та Міністерства молоді та спорту.

Тепер остаточне рішення про перейменування стадіону має прийняти центральна влада, адже "Арена Львів” перебуває у державній власності.

Її збудували у 2008−2011 роках спеціально до Чемпіонату "Євро-2012”. Упродовж останніх років стадіон потрапляв у скандальні історії через борги.

Нагадаємо, 9 березня посол Ізраїлю вимагав скасувати перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича. Джоель Ліон засудив це рішення Тернопільської міськради.

10 березня у МЗС відповіли послу Ізраїля щодо стадіону імені Шухевича. Дипломати зауважують, що дискусії мають проходити на рівні істориків.

Також мер Тернополя відповів послу Ізраїля щодо вимоги перейменування стадіону ім. Шухевича.

Пізніше Польське Замостя розірвало проєкт із Тернополем через стадіон імені Шухевича.

Львів облрада переіменування скандал стадіон депутати Степан Бандера

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