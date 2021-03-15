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15 березня 2021, 15:46 68

У Львові через спалах COVID-19 школи пішли на дистанційку

15 березня 2021, 15:46 68
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Йдеться про учнів 5-11 класів
Йдеться про учнів 5-11 класів
Рixabay
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Через погіршення ситуації з коронавірусом Львів перебуває за півкроку від "червоної зони" адаптивного карантину. У зв'язку з цим у місті починається перший етап локдауну - учнів 5-11 класів переводять на дистанційне навчання.

Про це заявив мер Андрій Садовий, передає RegioNews з посиланням на Львівська міська рада.

За його словами, багато країн Європи на сьогодні переходять на жорсткий локдаун. Крім того, обмеження "червоної зони" вже діють в чотирьох областях України.

"Вчора стало відомо, що в харківських лікарнях нікуди класти хворих. У Львові поки є місця в медичних установах, але якщо раніше протягом дня в комунальні лікарні надходило в середньому +30 нових хворих, то зараз таких уже більше 40. Тому, щоб от-от не перейти до "червоної зони", ми вже сьогодні робимо перший крок: від завтра діти 5-11 класів будуть навчатися дистанційно ", - зазначив Садовий.

Відповідно, 1-4 класи продовжать ходити в школу. Він також зазначив, що місто знаходиться за півкроку від "червоної зони", яка означає жорсткі обмеження, аж до закриття магазинів і ринків.

Нагадаємо, у МОЗ спростовують початок третьої хвилі COVID-19 в Україні.

коронавірус Україна карантин школа Львів

 
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