Мер Тернополя відповів послу Ізраїля щодо вимоги перейменування стадіону ім. Шухевича

Сергій Надал переконаний, що посол став "заручником радянської історіографії

Сергій Надал переконаний, що посол став "заручником радянської історіографії

Фото Facebook Сергія Надала

Про це мер Тернополя Сергій Надал написав на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

"Свобода народам! Свобода людині!" - це ключове гасло боротьби українських повстанців. Українська Повстанська Армія та її головнокомандувач Роман Шухевич воювали не лише за свободу українського народу, а й за свободу інших поневолених та пригноблених народів нацистським та комуністичним режимами. І євреї тих часів це добре розуміли. Тому приєднувалися до УПА, допомагали та підтримували повстанців, - наголосив міський голова.

За його словами, адресованими "заручникам радянської історіографії", в Українській Повстанській Армії воювали представники різних народів. Серед лідерів українських повстанців були євреї. Зокрема, це – Лейба-Іцик Добровський, відданий працівник політичного відділу УПА, Лазар та Мойсей Орєхови-Штейни, які були українськими повстанцями і входили до почоту відомого курінного "Кори". Вчені дискутують про єврейське походження одного з лідерів ОУН Лева Ребета. Але саме він був ідеологом мирного співіснування націй, нагадав Надал.

Що ж до самого Шухевича, то з вересня 1942 по лютий 1943 його родина переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко.

Коли в 1943 році гестапо заарештувало дружину Шухевича Наталію, йому вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост.

Загалом, за даними гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали "Праведниками світу". Це також підтверджують радянські документи і навіть документи держави Ізраїль.

Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна Росія. Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана посла в моїй правоті. Він, як і багато інших, відкриє для себе чимало нового про діяльність Романа Шухевича та Української Повстанської Армії – армії воюючої України. Ми можемо дискутувати, але рішення міської ради Тернополя про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича не буде скасовано. Кожна країна шанує своїх героїв. Без цього нація не має майбутнього, - додав Надал.

ПОСОЛ ІЗРАЇЛЮ В УКРАЇНІ СТАВ ЗАРУЧНИКОМ "РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ" "Свобода народам! Свобода людині!" - це ключове... Posted by Сергій Надал on Tuesday, March 9, 2021

Як повідомлялося, учора посол Ізраїлю вимагав скасувати перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича. Джоель Ліон засудив це рішення Тернопільської міськради.

Сьогодні у МЗС відповіли послу Ізраїля щодо стадіону імені Шухевича. Дипломати зауважують, що дискусії мають проходити на рівні істориків.