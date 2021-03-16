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16 березня 2021, 10:32 119

У Львові розгорнуть додаткові госпіталі для COVID-пацієнтів - Садовий

16 березня 2021, 10:32 119
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На першому етапі влада міста планує розгорнути додаткові 366 ліжок
На першому етапі влада міста планує розгорнути додаткові 366 ліжок
Фото: із відкритих джерел
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Міська влада Львова у зв’язку із стрімким поширенням коронавірусу ухвалила рішення про розгортання додаткових госпіталів.

Про це у Facebook розповів мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

За його словами, упродовж минулої доби в місті госпіталізували 79 людей, 46 осіб виписали із лікарняних закладів. На лікуванні перебувають 652 хворих, більшість із яких потребують забезпечення киснем.

Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко”, - розповів мер.

Андрій Садовий додав, що 16 березня міська комісія із надзвичайних ситуацій збереться на засідання для затвердження кількості та місць розташування додаткових госпіталів, які будуть розгорнуті на базі поліклінік Львова.

На першому етапі плануємо залучити 366 ліжок: амбулаторне відділення, яке знаходиться у 8-й лікарні — 36 ліжок; 2-ге поліклінічне відділення на вул. Мазепи — 150 ліжок; 4-та поліклініка на просп. Червоної Калини — 60 ліжок; 2-га поліклініка на вул. Симоненка - 70 ліжок; 10-та клінічна лікарня на вул. Бой-Желенського — 50 ліжок”, - написав міський голова.

Нагадаємо, 15 березня у Львові через спалах COVID-19 школи пішли на дистанційку.

коронавірус Львів мер пандемія Андрій Садовий шпиталь

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