У МЗС відповіли послу Ізраїля щодо стадіону імені Шухевича

Дипломати зауважують, що дискусії мають проходити на рівні істориків

Дипломати зауважують, що дискусії мають проходити на рівні істориків

Фото з відкритих джерел

У МЗС відреагували на вимогу посла Ізраїля скасувати перейменування у Тернополі стадіону ім. Романа Шухевича.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував заяву посла Ізраїлю в Twitter, передає RegioNews.

Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України, і дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків, наголосив Ніколенко.

Так він відреагував на повідомлення, що посол Ізраїлю Джоель Ліон виступив з вимогою скасувати рішення про перейменування тернопільського стадіону на честь Романа Шухевича.

Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки, - зауважив Ніколенко.

Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

Як повідомлялося, учора посол Ізраїлю вимагав скасувати перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича. Джоель Ліон засудив це рішення Тернопільської міськради.