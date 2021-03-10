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10 березня 2021, 12:01 2348

У МЗС відповіли послу Ізраїля щодо стадіону імені Шухевича

10 березня 2021, 12:01 2348
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Дипломати зауважують, що дискусії мають проходити на рівні істориків
Дипломати зауважують, що дискусії мають проходити на рівні істориків
Фото з відкритих джерел
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У МЗС відреагували на вимогу посла Ізраїля скасувати перейменування у Тернополі стадіону ім. Романа Шухевича.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував заяву посла Ізраїлю в Twitter, передає RegioNews.

Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України, і дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків, наголосив Ніколенко.

Так він відреагував на повідомлення, що посол Ізраїлю Джоель Ліон виступив з вимогою скасувати рішення про перейменування тернопільського стадіону на честь Романа Шухевича.

Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки, - зауважив Ніколенко.

Як повідомлялося, учора посол Ізраїлю вимагав скасувати перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича. Джоель Ліон засудив це рішення Тернопільської міськради.

МЗС Тернопіль горсовет переіменування посол

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