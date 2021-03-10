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10 березня 2021, 20:28 8

Польське Замостя розірвало проєкт із Тернополем через стадіон імені Шухевича

10 березня 2021, 20:28 8
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Місто вирішило призупинити фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя"
Місто вирішило призупинити фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя"
Фото: із відкритих джерел
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У Польщі місто Замостя вирішило припинити реалізацію спільного із Тернополем європейського гранту на майже 69 тис. євро у зв’язку із наданням міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича.

Про це у Facebook повідомив мер міста Замостя Анжей Внук, передає RegioNews.

Він опублікував скан-копію листа, в якому зроблена заява з приводу перейменування стадіону.

З великим сумом констатуємо той факт, що 5 березня депутати ради Тернополя назвали міський стадіон іменем Романа Шухевича — керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943-44 роках”, - написав Внук.

Він заявив, що влада Замостя змушена призупинити співпрацю з Тернополем, зокрема, фінансування проєкту "Спільна історія Тернополя і Замостя".

На нього Польща планувала виділити майже 69 тис. євро. У міській раді Тернополя цю інформацію ще не коментували.

Немає опису світлини.

Нагадаємо, 9 березня посол Ізраїлю вимагав скасувати перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича. Джоель Ліон засудив це рішення Тернопільської міськради.

10 березня у МЗС відповіли послу Ізраїля щодо стадіону імені Шухевича. Дипломати зауважують, що дискусії мають проходити на рівні істориків.

Також мер Тернополя відповів послу Ізраїля щодо вимоги перейменування стадіону ім. Шухевича.

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