Посол Ізраїлю вимагає скасувати перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича

Джоель Ліон засудив це рішення Тернопільської міськради

Джоель Ліон засудив це рішення Тернопільської міськради

Фото з відкритих джерел

Рішення Тернопільської міської ради про присвоєння стадіону імені Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Twitter Джоеля Ліона, передає RegioNews.

Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення, написав посол.

5 березня на сесії Тернопільської міської ради ухвалили рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl — Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021

Раніше повідомлялося, що того ж дня, 5 березня депутати Тернопільської міськради вимагали від влади не втручатися у закон про мову. Направили звернення.