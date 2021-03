Посол Ізраїлю вимагає скасувати перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Twitter Джоеля Ліона, передає RegioNews.

5 березня на сесії Тернопільської міської ради ухвалили рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl