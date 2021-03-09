16:54  09 березня
Україна схвалила COVID-вакцину Sinovac китайського виробництва — Reuters
15:15  09 березня
Судді, нардепи та міністри: НАЗК розпочало перевірку декларацій 88 чиновників
08:11  09 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано 9 обстрілів
UA | RU
UA | RU
09 березня 2021, 17:16 6

Посол Ізраїлю вимагає скасувати перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича

09 березня 2021, 17:16 6
Читайте также на русском языке
Джоель Ліон засудив це рішення Тернопільської міськради
Джоель Ліон засудив це рішення Тернопільської міськради
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рішення Тернопільської міської ради про присвоєння стадіону імені Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Twitter Джоеля Ліона, передає RegioNews.

Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення, написав посол.

5 березня на сесії Тернопільської міської ради ухвалили рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Раніше повідомлялося, що того ж дня, 5 березня депутати Тернопільської міськради вимагали від влади не втручатися у закон про мову. Направили звернення.

посольство посол Тернопіль горсовет рішення переіменування

Зеленський підписав рішення РНБО щодо подвійного громадянства
04 березня 2021, 18:51
Кам’янець-Подільська міськрада звернулась до керівництва держави щодо заборони проросійських партій
02 березня 2021, 18:21
Чернівецька міськрада просить РНБО накласти санкції на Папієва, ОПЗЖ та партію Шарія
25 лютого 2021, 13:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Всі публікації »
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua