Разумков розповів, скільки нардепів інфікувалися коронавірусом

Парламент поки не планує закриватися на карантин

Парламент поки не планує закриватися на карантин

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З початку епідемії COVID-19 в Україні коронавірусом заразилися 171 народний депутат Верховної Ради. Це близько 40,5% від нинішньої чисельності народних обранців (422).

Про це під час брифінгу розповів спікер парламенту Дмитро Разумков, пише RegioNews.

"Ситуація погіршується. Я навіть дивлюся за кількістю хворих депутатів - кількість збільшується, тому що вони працюють в регіонах, з виборцями. Станом на сьогодні, перехворіло або хворіє 171 Народний депутат України і понад 300 чоловік хворіє на апараті", - сказав він.

Водночас, за його словами, парламент поки що не планує закриватися на карантин.

Нагадаємо, що у МОЗ спростовують початок третьої хвилі COVID-19 в Україні.