13:22  15 березня
Комітет Ради вже в середу розгляне питання про призначення виборів мера Харкова - Качура
12:59  15 березня
Нардепи кличуть на годину запитань до уряду Степанова
18:23  15 березня
Доба в ООС: бойовики чотири рази стріляли із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
15 березня 2021, 17:58 59

Разумков розповів, скільки нардепів інфікувалися коронавірусом

15 березня 2021, 17:58 59
Читайте также на русском языке
Парламент поки не планує закриватися на карантин
Парламент поки не планує закриватися на карантин
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З початку епідемії COVID-19 в Україні коронавірусом заразилися 171 народний депутат Верховної Ради. Це близько 40,5% від нинішньої чисельності народних обранців (422).

Про це під час брифінгу розповів спікер парламенту Дмитро Разумков, пише RegioNews.

"Ситуація погіршується. Я навіть дивлюся за кількістю хворих депутатів - кількість збільшується, тому що вони працюють в регіонах, з виборцями. Станом на сьогодні, перехворіло або хворіє 171 Народний депутат України і понад 300 чоловік хворіє на апараті", - сказав він.

Водночас, за його словами, парламент поки що не планує закриватися на карантин.

Нагадаємо, що у МОЗ спростовують початок третьої хвилі COVID-19 в Україні.

коронавірус Україна карантин депутат депутати

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua