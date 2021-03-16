Львовские депутаты хотят назвать "Арену Львов" именем Степана Бандеры

Самый большой стадион Западной Украины может получить новое название

Самый большой стадион Западной Украины может получить новое название

Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 марта депутаты Львовского областного совета поддержали предложение о присвоении стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры, одного из лидеров украинского национально-освободительного движения в 20 веке.

Об этом сообщает depo.ua, передает RegioNews.

Предложение внесла депутат от "Европейской Солидарности" Соломия Риботицкая. За переименование стадиона проголосовали 68 депутатов, семеро не голосовали.

Депутаты направили соответствующее обращение в Кабинет министров и Министерство молодежи и спорта.

Теперь окончательное решение о переименовании стадиона должна принять центральная власть, ведь "Арена Львов" находится в государственной собственности.

Ее построили в 2008-2011 годах специально к Чемпионату "Евро-2012". В последние годы стадион попадал в скандальные истории из-за долгов.

Напомним, 9 марта посол Израиля требовал отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича. Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета.

10 марта в МИД ответили послу Израиля в отношении стадиона имени Шухевича. Дипломаты отмечают, что дискуссии должны проходить на уровне историков.

Также мэр Тернополя ответил послу Израиля в отношении требования переименования стадиона им. Шухевича.