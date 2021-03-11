З'їзд "Слуги народу" не будуть скасовувати через сплеск захворюваності на COVID-19

Але кількість делегатів від регіону "суттєво обмежили"

Але кількість делегатів від регіону "суттєво обмежили"

Фото з відкритих джерел

З’їзд політичної партії “Слуга народу” не будуть переносити чи скасовувати через зростання захворюваності на COVID-19. Його проведуть відповідно до карантинних заходів.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко у коментарі УНН, передає RegioNews.

Ми проведемо з‘їзд у відповідності до карантинних заходів і переносити/скасовувати його не будемо, — розповів Корнієнко.

За його словами, наразі кількість учасників з‘їзду (делегати, гості, преса) відповідає нормативам розміщення на масових заходах.

Також заступниця голови фракції "Слуга народу” Євгенія Кравчук нагадала, що Київ поки у "помаранчевій” зоні.

З‘їзд пройде з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму. Крім того, ми суттєво обмежили кількість делегатів від регіону, — сказала Кравчук.

Як повідомлялося, "Слуги народу" зберуться на з'їзд вже в ці вихідні: планують серйозні зміни. З’їзд партії відбудеться 13 березня у Києві.

Також лідер "Слуги народу" Корнієнко допускає участь президента Зеленського в з'їзді партії в березні. Президента запросять і чекатимуть.

Водночас за офіційною версією "Слуги народу" на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії. З'їзд також має намір розглянути партійну доктрину.