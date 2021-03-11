12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
13:52  11 березня
Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу
08:11  11 березня
На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 12:55 8

З'їзд "Слуги народу" не будуть скасовувати через сплеск захворюваності на COVID-19

11 березня 2021, 12:55 8
Читайте также на русском языке
Але кількість делегатів від регіону "суттєво обмежили"
Але кількість делегатів від регіону "суттєво обмежили"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З’їзд політичної партії “Слуга народу” не будуть переносити чи скасовувати через зростання захворюваності на COVID-19. Його проведуть відповідно до карантинних заходів.

Про це повідомив голова партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко у коментарі УНН, передає RegioNews.

Ми проведемо з‘їзд у відповідності до карантинних заходів і переносити/скасовувати його не будемо, — розповів Корнієнко.

За його словами, наразі кількість учасників з‘їзду (делегати, гості, преса) відповідає нормативам розміщення на масових заходах.

Також заступниця голови фракції "Слуга народу” Євгенія Кравчук нагадала, що Київ поки у "помаранчевій” зоні.

З‘їзд пройде з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму. Крім того, ми суттєво обмежили кількість делегатів від регіону, — сказала Кравчук.

Як повідомлялося, "Слуги народу" зберуться на з'їзд вже в ці вихідні: планують серйозні зміни. З’їзд партії відбудеться 13 березня у Києві.

Також лідер "Слуги народу" Корнієнко допускає участь президента Зеленського в з'їзді партії в березні. Президента запросять і чекатимуть.

ЗМІ передбачають, що "Слуги народу" на з'їзді партії обговорять звільнення Дубінського та Тищенка.

Водночас за офіційною версією "Слуги народу" на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії. З'їзд також має намір розглянути партійну доктрину.

Слуга народа З'їзд партія карантин помаранчева зона

В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
11 березня 2021, 12:49
"Слуга народу" не отримає держфінансування, поки не подасть виправлений звіт — Новіков
11 березня 2021, 12:37
В Україні виявили понад 9 тисяч нових випадків COVID-19
11 березня 2021, 08:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Віктор Таран
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram