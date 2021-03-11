З'їзд "Слуги народу" не будуть скасовувати через сплеск захворюваності на COVID-19
З’їзд політичної партії “Слуга народу” не будуть переносити чи скасовувати через зростання захворюваності на COVID-19. Його проведуть відповідно до карантинних заходів.
Про це повідомив голова партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко у коментарі УНН, передає RegioNews.
Ми проведемо з‘їзд у відповідності до карантинних заходів і переносити/скасовувати його не будемо, — розповів Корнієнко.
За його словами, наразі кількість учасників з‘їзду (делегати, гості, преса) відповідає нормативам розміщення на масових заходах.
Також заступниця голови фракції "Слуга народу” Євгенія Кравчук нагадала, що Київ поки у "помаранчевій” зоні.
З‘їзд пройде з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму. Крім того, ми суттєво обмежили кількість делегатів від регіону, — сказала Кравчук.
Як повідомлялося, "Слуги народу" зберуться на з'їзд вже в ці вихідні: планують серйозні зміни. З’їзд партії відбудеться 13 березня у Києві.
Також лідер "Слуги народу" Корнієнко допускає участь президента Зеленського в з'їзді партії в березні. Президента запросять і чекатимуть.
ЗМІ передбачають, що "Слуги народу" на з'їзді партії обговорять звільнення Дубінського та Тищенка.
Водночас за офіційною версією "Слуги народу" на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії. З'їзд також має намір розглянути партійну доктрину.