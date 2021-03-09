"Слуги народу" на з'їзді партії обговорять звільнення Дубінського та Тищенка, - ЗМІ

З'їзд партії відбудеться 13 березня

З'їзд партії відбудеться 13 березня

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На з'їзді партії "Слуга народу", який відбудеться в суботу, 13 березня, планують ухвалити кадрові рішення. Обговорюється питання зміни керівництва партійних осередків в регіонах і оголосити імена учасників молодіжного крила політсили.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

"Планують оголосити учасників молодіжного крила "Слуги народу". Була історія, що депутати пропонували і подавали списки, але потім підходили і говорили, що їх вимога не врахували. Ну, як в принципі і завжди. У нас свій "ліфт", у керівництва - свій. Так, і поки незрозуміло, чи зможуть вони зібрати це крило", - повідомило джерело.

Крім того, очікуються зміни в керівництві партійних осередків, наприклад, у Запоріжжі.

"Також по Київській області хочуть змінити Дубинського. Ще обговорюють питання зміни голови Київської міської організації партії "Слуга народу". Планують замінити Миколу Тищенка на Олесю Забуранну. Такі зміни викликані тим, що у Миколи немає авторитету серед однопартійців, там були скандали, які доходили і до президента. Вирішили його змінити, за Олесю голоси точно є", - заявив джерело.

Нагадаємо, 1 лютого нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".